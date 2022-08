Roger Schmidt garante que o Benfica está preparado para encontrar soluções diante de uma defesa mais fechada, no decorrer da conferência de antevisão da receção ao Arouca, o jogo de estreia na liga portuguesa que está marcado para as 20h15 desta sexta-feira.

O treinador alemão começa por dizer que não teve muito tempo para treinar, depois do jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas considera que o jogo com o Midtjylland também já serviu para preparar o jogo com o Arouca.

«Não tivemos muito tempo entre o jogo com o Midtjylland e o jogo de amanhã. Não tivemos muito tempo para treinar, tivemos de recuperar para estarmos frescos para amanhã. O que posso dizer é que o Midjylland tentou algumas vezes atacar, tentou pressionar alto, mas na maior parte do tempo tivemos nós a bola, tivemos 75 por cento de posse de bola», começou por enunciar.

Na visão do treinador alemão, a equipa dinamarquesa já jogou muito fechada na Luz e, nesse sentido, já foi uma boa preparação para o jogo desta sexta-feira com o Arouca. «Tivemos sempre muitos jogadores deles atrás da linha da bola, organizados, e tivemos de encontrar soluções. Já tínhamos abordado este assunto na pré-época, porque vamos encontrar muitas vezes estes adversários, temos de procurar soluções, mostrar qualidade. O jogo de terça-feira foi uma boa preparação para o jogo de amanhã e para os das próximas semanas. Mas também sei que o adversário de amanhã é bom nas transições e nos contra-ataques», acrescentou.