Na antevisão à partida com o Arouca, no Estádio da Luz, Roger Schmidt voltou a comentar o futuro ao leme do Benfica.

«Este é um clube muito especial. Aos jogadores e à estrutura, pouco importa o que os jornalistas dizem ou escrevem. Trabalhamos em união. A situação não é fácil, mas até na última época houve momentos delicados, mesmo conquistando o campeonato e jogando bem na Liga dos Campeões», recordou, em conferência de imprensa, na tarde deste sábado.

Quanto ao coro crítico, o técnico alemão lembrou que o plantel partilha da frustração dos adeptos.

«Sei que a tolerância é baixa face às derrotas. Devemos mostrar qualidade em campo, assim como nos momentos difíceis. Esse é o único caminho para alcançar os objetivos e para ter sucesso nestas circunstâncias. Estamos desapontados, mas devemos reagir e extrair ilações para voltar a competir por cada título. Estou feliz no Benfica., rematou.

Apontando às duas últimas jornadas, Schmidt apela a um «ate já» positivo do Estádio da Luz.

«Queremos fazer um bom jogo. E faremos o mesmo em Vila do Conde, para terminar a época com boas sensações. Devemos isso a nós e aos adeptos», reiterou.

O Benfica mede forças com o Arouca na tarde deste sábado (18h), no decorrer da 33.ª jornada da Liga. As águias procuram retomar a via dos triunfos, enquanto os «Lobos» apontam à sétima ronda a pontuar.

