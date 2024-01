O Benfica está a negociar a contratação de Álvaro Fernández para o lado esquerdo da defesa, conforme o Maisfutebol noticiou. Porém, Roger Schmidt fugiu à questão sobre a chegada do defesa que pertence ao Manchester United.



«Acerca de rumores e de jogadores que possivelmente podem chegar, prefiro não comentar», atirou o alemão, na conferência de antevisão ao jogo frente ao Rio Ave, da 17.ª jornada da Liga.



Em seguida, o técnico dos encarnados recordou a partida contra o Sp. Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal, e justificou o facto de a equipa ter sofrido com a qualidade do oponente e de Zalazar.



«Podemos sempre melhorar. Usamos todos os jogos para melhorar e ver e que situações podemos fazer melhor. Conceder golos faz parte do futebol. No geral, estamos a defender bem. É responsabilidade de toda a equipa. Os golos que sofremos contra o Sp. Braga... são segundas bolas à entrada da área e temos uma ideia clara de como defender esses momentos. Vamos falar sobre isso. Mas há momentos, como o segundo golo, que são impossíveis de defender. Foi um remate fantástico a 25 metros da baliza. Às vezes só tens de aceitar. O Sp. Braga é uma equipa com qualidade, mas não concedemos assim tantas ocasiões claras. Foi importante termos mostrado capacidade num jogo difícil para criar grandes oportunidades e marcar. O terceiro golo foi um golo de topo. Fico sempre feliz quando acreditamos em nós e tentamos mostrar a nossa qualidade ofensiva. Respeitamos sempre os adversários e tentamos defender da melhor maneira possível, mas nem sempre é possível não encaixar golos», referiu.



O próximo compromisso do campeão nacional é frente ao Rio Ave, este domingo, às 18h00, na Luz.