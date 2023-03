Roger Schmidt não fará, nesta quinta-feira, a habitual conferência de imprensa de antevisão aos jogos.

O treinador do Benfica foi expulso na reta final do jogo com o Vizela e, por isso, encontra-se suspenso preventivamente até ser notificado da decisão do Conselho de Disciplina, que deverá ser conhecida nesta quinta-feira, véspera do Benfica-Famalicão.

Estando suspenso preventivamente, Schmidt está, por isso, impedido de se pronunciar publicamente sobre matérias relacionadas com as competições desportivas - falar aos jornalistas, por exemplo - enquanto a mesma vigorar, tal como é referido no artigo 41.º do Regulamento Disciplinar das Competições Organizadas pela Liga Portugal.

O Benfica-Famalicão, a contar para a 24.ª jornada da Liga, joga-se na sexta-feira a partir das 21h15.