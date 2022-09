Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória por 2-1 contra o Vizela, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Não foi o jogo mais bonito, mas foi uma belíssima vitória. Já ganhámos jogos de fora mais clara. Tivemos de lutar até ao último minuto. A equipa mostrou muito alma e acreditou sempre na vitória. Fomos recompensados. Quando se está a perder e é preciso muito tempo até empatar e depois quase no final, há decisão inaceitável do árbitro ao expulsar o Gonçalo Ramos e ao não assinalar penálti. Não entendo por que razão não foi verificar o lance ao monitor. Foi difícil, mas conseguimos.



Os jogadores mostraram aos adeptos que queriam ganhar. Na primeira parte não estivemos no nosso melhor. Melhorámos na segunda parte, mas não foi fácil. Tivemos de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Penso que os adeptos empurraram a equipa para a frente e juntos conseguimos ganhar.»