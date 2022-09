Roger Schmidt, treinador do Benfica, analisa a goleada ao Marítimo (5-0), em jogo da sétima jornada da Liga:

[quais os lados positivos e negativos da paragem para as seleções?] «Não há lado negativo. Esperemos que os internacionais voltem bem fisicamente. Para os que ficam, temos alguns dias de descanso, para relaxar, passar tempo com as famílias, depois destas semanas difíceis, com muitos jogos. É bom para nós, para depois voltarmos a colocar o foco no trabalho. Temos jogos a cada três dias, e por vezes é difícil trabalhar algumas coisas, pelo que este tempo também é importante para isto.»