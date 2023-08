Roger Schmidt, treinador do Benfica, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao Gil Vicente:

«Estivemos bem durante 60 minutos, onde controlamos o jogo, com boa performance com a bola, a tomar boas decisões. Marcamos na primeira parte, depois marcamos um bom golo na segunda. Mas depois tivemos acabámos por perder o controlo do jogo. Não fomos compactos nos momentos sem bola, não fomos organizados e não saímos bem nas transições. Depois o Musa marcou o golo que matava o jogo, mas o adversário ainda voltou a marcar, por isso tivemos que lutar até ao último segundo. Merecemos ganhar, mas temos de aprender com o jogo.

[titularidade de Florentino] Temos de pensar no que é o melhor para o jogo e o Florentino tem trabalhado bem. Esteve muito bem na última época e também esteve bem quando entrou a semana passada, por isso hoje optei por ele. Pensamos sempre no que é o melhor para equipa e achámos que era bom ele começar de início.

[momentos difíceis no final do jogo] Temos de ter respeito pelo adversário que também tem qualidade, bons movimentos e que meteu jogadores muito rápidos. Não podemos dar espaços e temos de estar organizados nestes momentos. O 2-0 é um resultado muito perigoso. Começamos a dar mais espaços no meio e eles aproveitaram, mas essencialmente se não estivemos juntos, se não estivermos compactos, isto pode acontecer.

[exibição de Musa] O comportamento do Musa é top e jogou muito bem. Ele levou um cartão vermelho contar o Boavista e não jogou a semana passada, por isso, optei por colocar o Arthur novamente. Para mim foi a opção certa porque a semana passada esteve muito bem. O Musa entra sempre confiante quando sai do banco e em quatro ou cinco minutos marca golo. É bom ter boas opções para esta posição.