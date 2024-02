Roger Schmidt não fez a antevisão dos últimos dois jogos da Liga, primeiro com o Vizela, depois com o Portimonense, com o clube a justificar o silêncio com o calendário apertado de jogos. Um cenário que se pode repetir, depois do jogo de Alvalade, antes da visita ao Dragão, mas o treinador alemão diz que está sempre disponível para falar.

«Deve ser aborrecido para vocês falarem comigo a cada dois dias», começou por comentar com um sorriso antes de aprofundar a questão.

«Temos muitos jogos, muitas conferências de imprensa antes dos jogos e depois dos jogos e, às vezes, não há assim tantas coisas novas para se dizer. A decisão deveu-se apenas ao calendário, um calendário muito apertado com muitos jogos. Não tenho problema em vir aqui todos os dias. Por mim está tudo bem», esclareceu.