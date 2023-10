A estreia de João Neves nos convocados de Portugal foi um dos temas da conferência de imprensa de Roger Schmidt de antevisão ao jogo diante do Estoril, da oitava ronda da Liga. O treinador do Benfica deixou rasgados elogios ao jovem médio e garantiu que a presença na lista de Roberto Martínez «é uma grande recompensa».



«O João Neves está sempre feliz, mesmo não é chamado [à seleção nacional]. Quando calça as chuteiras e toca na bola no relvado, está sempre feliz. Ele ama o futebol. Ser convocado para a seleção nacional é uma grande recompensa e uma grande honra para ele. Ainda não falamos porque tive de vir para aqui [para a conferência]. Mas estamos muito felizes por ele e pelo António. Temos dois jogadores jovens da formação do Benfica convocados para a seleção de Portugal, que é uma das mais fortes da Europa. É sinal que a formação desenvolveu dois jogadores de forma perfeita», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«É justo. Estão a jogar a um nível alto, com boa atitude, mentalidade, sempre focados e concentrados na equipa, assumem muita responsabilidade, trabalham muito. E têm muita qualidade, caso contrário não fariam parte das escolhas de Portugal. Têm uma personalidade top e mantêm-se humildes, não pensam que são os melhores por estarem na seleção ou por jogarem no Benfica. Estou feliz por eles», acrescentou.



António Silva tem cinco internacionalizações pela seleção AA de Portugal enquanto João Neves ainda procura a primeira internacionalização.