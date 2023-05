Roger Schmidt ficou impressionado com a festa do Marquês de Pombal. Numa conversa com os jornalistas, promovida pelo Benfica, o treinador alemão revelou que já tinha visto fotografias de outras celebrações do Benfica no centro de Lisboa, mas garante que nunca tinha tido uma experiência deste nível.

«Sinceramente nunca tinha visto nada assim como vi ontem. Creio que foi único, é uma das melhores celebrações que existem no futebol europeu. Já tinha visto no balneário fotografias de outras festas no Marquês de pombal, mas nunca tinha vivenciado uma coisa assim», destacou.

«As fotografias são uma coisa, a realidade é outra. Foi tudo fantástico, o ambiente no estádio, o percurso até ao Marquês e, lá, o que sentimos foi absolutamente fantástico, com tanta gente. Enquanto membro da equipa, senti essa responsabilidade de deixar tanta gente feliz», acrescentou.

«Fomos sentindo essa energia ao longo da temporada e queríamos retribuir essa mesma energia. Foi um dia fantástico para nós, uma recompensa para todo o esforço aplicado pelos jogadores, mesmo, para além do nosso esforço, o esforço das nossas famílias que nos acompanharam. Foi tudo bom, para nós, para as nossas famílias e para os adeptos», destacou ainda.