Roger Schmidt saiu em defesa de Alexander Bah ainda no rescaldo da derrota do Benfica diante do Salzburgo. O treinador alemão considera que o lateral dinamarquês está em «boa forma», mas assume que «podia ter sido mais esperto» no lance que proporcionou o primeiro golo à equipa austríaca na primeira jornada da fase de grupo da Liga dos Campeões.

«A concorrência por um lugar é sempre boa, mas penso que ele a tem. Temos outras opções para esta posição. Na minha opinião o Alex [Bah] está muito bem, cometeu um erro no 1-0. Podia ter sido mais esperto, porque, na minha opinião, se tivesse caído, a falta era clara. Ele manteve-se de pé e falhou o passe para o guarda-redes, mas, na minha opinião, o Alex tem estado bem, como toda a equipa», começou por destacar.

O treinador recordou, depois, que o Benfica jogou contra dez. «Na quarta-feira fizemos o jogo com dez jogadores e, nesta situação, só é possível dominar o jogo, criar oportunidades e não permitir que o adversário não ataque quando todos os jogadores estão bem no relvado. Foi isso que o Alex fez, só faltou a recompensa. Penso que esteve bem no ataque, conseguiu bons cruzamentos, desperdiçámos essas oportunidades. Às vezes não damos conta do bom momento dos jogadores porque toda a gente está focada no resultado. O Alex está em boa forma, não tenho qualquer queixa em relação a ele», destacou ainda.