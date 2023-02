Roger Schmidt recordou a dificuldade que o Benfica sentiu no jogo da primeira volta diante do Casa Pia, em Leiria, num jogo em que a equipa da Luz venceu por apenas 1-0 e em que a equipa de Pina Manique já deu os primeiros sinais da sensacional primeira volta que viria a protagonizar nos meses que se seguiram. O treinador espera, agora, novas dificuldades, mas salienta a felicidade da sua equipa em voltar a jogar no seu estádio depois de três jogos consecutivos a jogar longe de casa.

«Antes de mais, estamos muito contentes por estar de volta ao nosso estádio, depois de termos feito três jogos consecutivos fora de casa, com muitas viagens, portanto estamos ansiosos por este jogo. Jogámos com o Casa Pia no início da época, ganhámos 1-0, foi um jogo muito difícil, com um estádio cheio, mas tivemos de trabalhar duro para ganhar esse jogo», começou por enunciar na antevisão do jogo da 19.ª jornada da Liga.

O treinador alemão confessou que ficou impressionado com a boa organização da equipa de Filipe Martins, que acabou por revelar-se como a equipa sensação da atual edição da Liga. «Ficámos desde logo com uma ideia de como é difícil defrontá-los, depois, ao longo da época, têm vindo a confirmar a boa época que estão a fazer. O Casa Pia é uma equipa muito bem organizada, são muito bons a defender, não cedem muito espaço aos adversários para marcar golos e merecem estar na posição em que estão», acrescentou.

Roger Schmidt também chamou a atenção para o poderio ofensivo do Casa Pia, mas também diz que o Benfica está num bom momento de forma. «Nas últimas semanas defrontámos equipas que têm a mesma abordagem, amanhã sabemos que vamos ter um adversário do mesmo género, mas com mais qualidade, são muito perigosos no ataque. Portanto, espero um jogo difícil, mas nós estamos em boa forma, estamos muito confiantes, estamos contentes por voltar a jogar em casa e queremos mostrar aos nossos adeptos um bom jogo de futebol e, obviamente, precisamos dos três pontos», destacou ainda.