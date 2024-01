Petar Musa tem sido apontado como alvo de vários clubes na Europa, mas foi titular no último jogo do Benfica, na meia-final da Taça da Liga, frente ao Estoril. Roger Schmidt destacou a exibição do avançado croata, apesar da equipa ter ficado arredada da discussão do título que acabou por ser conquistado, no sábado à noite, pelo Sp. Braga.



«Tomo as minhas decisões tendo em conta várias coisas. Quando penso na equipa inicial, claro que as coisas importantes para mim são a forma do jogador, como jogou no último jogo, a prestação no treino, procuro o melhor equilíbrio para a equipa. Há muitos fatores diferentes que me levam a tomar decisões. Acho que as decisões no jogo de quarta-feira foram muito boas porque fizemos um jogo de alto nível, dominámos o jogo e permitimos ao adversário apenas um remate», começou por enunciar o treinador.

Musa foi titular frente ao Estoril e o treinador garante que ficou satisfeito com a resposta que o avançado deu em campo. «Criámos muitas oportunidades, vários jogadores tiveram oportunidades, o Petar fez um jogo muito bom. Estou de consciência tranquila em relação ao que fizemos nesse jogo porque sei como é o futebol. A melhor maneira de ganhar jogos é criar muitas oportunidades e não dar nada ao adversário, e foi exatamente o que fizemos», acrescentou.

Schmidt não tem nada a apontar aos jogadores e destaca apenas a falta de eficácia frente ao Estoril. «Às vezes acontece o que aconteceu. Se não aproveitarmos as oportunidades, o adversário aproveita cem por cento a deles. Eles foram muito eficazes, uma oportunidade, um golo. O meu papel é olhar para o jogo e não só para o resultado, mas sei que no futebol não é assim. Sei que o foco está no resultado, respeito isso e respeito a forma como vocês olham para o jogo, mas para mim, enquanto treinador, preciso de o fazer de maneira diferente. Os jogadores estiveram bem, tanto o Musa como os outros jogadores que entraram», insistiu.