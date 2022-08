Petar Musa entrou aos 63 minutos do encontro do Benfica em casa do Boavista. No regresso ao Bessa, o croata assistiu João Mário para o 2-0 e conquistou a grande penalidade que permitiu ao médio português fixar o resultado final.



Após o jogo, Roger Schmidt elogiou o atacante assim como Bah e Diogo Gonçalves, jogadores que também entraram ao minuto 63.



«As substituições foram muito importantes. Acho que alguns jogadores estavam cansados ao fim de 60 minutos. Mesmo na primeira parte, alguns não estiveram a top. Ainda assim, tentaram tudo. Mas precisávamos de energia e quem entrou, disse presente. O Musa teve um grande impacto no jogo e mostrou a sua qualidade tal como o Bah. O Diogo Gonçalves também jogou muito bem, entrou muito motivado. Eles trouxeram energia, é o que esperamos. Acho que essas substituições foram uma boa decisão», referiu, na sala de imprensa do anfiteatro axadrezado.



O alemão explicou ainda por que razão viu cartão amarelo no início da segunda parte. «Foi por protestos. Foi culpa minha. O árbitro teve razão e eu aceito o cartão», disse.