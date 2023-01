Nico Otamendi está em final de contrato, mas Roger Schmidt quer que o central argentino continue no Benfica, pelo menos, por mais uma ou duas temporadas. O treinador alemão tem consciência que, aos 34 anos, o experiente defesa possa querer um último grande contrato, mas também acredita que a eventual conquista do título em maio pode ajudar o central a ficar.

«Espero que ele fique porque continua a ser um jogador de topo e a nível físico está em grande forma. Pode jogar a cada três dias ao mais alto nível, oferece liderança à equipa, oferece também esperteza e clareza no relvado, é por isso que quero que ele prolongue o contrato, no mínimo, por mais um ou mesmo dois anos. Vamos ver», atirou o treinador esta segunda-feira em conferência de imprensa.

Roger Schmidt explicou depois quem, nesta altura, Otamendi ainda não tomou uma decisão, mas acredita que se o Benfica for campeão será mais fácil convencê-lo a ficar.

«No final, vou respeitar sempre a sua decisão. Se ele decidir em sentido contrário, respeito isso, mas o Nico já cá está há três ou quatro anos e vai ser campeão este verão com o Benfica. Até lá vai ter de dar tudo pelo Benfica, mas neste momento o meu sentimento é que ele está focado e ainda não toou uma decisão. Respeitamos isso e esperemos que ele decida continuar no Benfica no futuro», destacou ainda.