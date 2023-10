Contratado no mercado de verão, Arthur Cabral continua sem marcar pelo Benfica apesar de já ter participado em sete encontros. Roger Schmidt pediu tempo para o brasileiro e lembrou que este se está a adaptar a um estilo de jogo diferente.



«Fisicamente o Arthur está bem. Não é fácil adaptar-se rapidamente ao estilo de jogo da equipa. É preciso dar-lhe algum tempo e continuar a integrálo. Ele estava habituado a estar mais isolado na frente e agora tem mais jogadores à volta dele. É preciso haver mais envolvimento nas combinações com os colegas. Já fizemos muitos jogos esta época e estamos a ter algum sucesso. Perdemos alguns, é verdade, mas creio que estamos bem o suficente para ganhar jogos», referiu o alemão, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, da oitava jornada da Liga.



O técnico dos encarnados explicou por que razão tem feito mais alterações na equipa titular do que na época anterior. «Não há uma regra de ouro. Tens de ajustar quando é necessário. Como disse, ainda não estamos num nível de topo e o nosso jogo ainda não está perfeito. Temos dificuldades em manter o ritmo durante 90 minutos, é algo que temos de melhorar. riamos grandes momentos de futebol, mas há outros momentos em que perdemos o foco. Temos de aumentar a intensidade e o foco. Claro que quando os jogadores estão muito bem, não há necessidade de ajustar tanto. Os ajustes também estão relacionados com o que os jogadores fazem nos treinos. A equipa não tem um 11 definido, e é por isso que as mudanças vão acontecendo», justificou.



Schmidt foi ainda confrontado com o facto de o Benfica já ter perdido três partidas esta temporada enquanto no ano anterior já perdeu três. «É um facto. Vai ser sempre difícil fazer melhor do que o que fizemos na época passada. Fomos aos quartos de final da Liga dos Campeões, marcámos muitos golos e será difícil fazer isso novamente. Foi uma época fantástica. Perdemos alguns jogadores e contratámos outros e voltar a esse nível de consistência é algo que demora», atirou.