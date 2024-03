Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Desportivo de Chaves no Estádio da Luz:

[Penáltis desperdiçados são um ponto que o preocupa especificamente, até porque o Benfica foi eliminado da Taça da Liga assim?]

«Nos jogos até agora penso que tivemos sempre sucesso. O Ángel e o Arthur têm muita segurança nos penáltis. (…) É a vida. O guarda-redes esteve muito bem. Foi uma situação invulgar. É quase impossível falhar três penáltis num jogo, mas nós fizemo-lo. Acabou por não ser muito importante porque ganhámos 1-0. Espero que marquemos muitos penáltis novamente a partir de agora e que, quando falharmos, seja num jogo como o de hoje.»

[Porque é que o segundo penálti foi batido por Arthur Cabral? E como explica falharem-se três penáltis num jogo?]

«É minha responsabilidade minha termos falhado os penáltis, porque a responsabilidade de todas as coisas más é minha. Falamos sempre sobre quem marca os penáltis durante o jogo. No fim, os jogadores no têm de tomar as suas próprias decisões no campo. O Ángel e o Arthur eram os nossos batedores. O Ángel falhou o primeiro, sofreu a falta no segundo e deu a bola ao Arthur. Penso que está bem assim. O Arthur falhou o segundo e decidiu bater o terceiro. Foi decisão deles e em respeito isso. Não posso influenciar tudo de fora. Eles são jogadores suficientemente experientes e eu respeito as decisões deles nestes momentos.