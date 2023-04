Roger Schmidt treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após a vitória por 1-0 frente aos vila-condenses, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo difícil. Sabíamos que o Rio Ave é uma boa equipa, especialmente em casa. Perdemos ritmo com a paragem para os compromissos das seleções e já sabíamos que os jogadores não iam estar no seu nível mais alto.



Cada jogo exige coisas diferentes e as nossas tarefas mudam. Hoje a tarefa era marcar e depois defender bem. Sabíamos que o Rio Ave ia tentar chegar ao empate com bolas longas e através de lances de bola parada, mas não concedemos muitas ocasiões.



Acho que poderíamos ter tornado as coisas mais fáceis. Na primeira parte tivemos vários momentos de transição, uma situação a partir da qual marcámos vários golos nas últimas semanas, mas hoje falhámos no último passe. Mas a equipa está de parabéns.»



[Sobre as dez vitórias seguidas]:



«Foi uma tarde muito boa. Como disse, o importante era ganhar. É sempre difícil ganhar, sobretudo fora de casa. Ganhámos e estamos felizes.»



[Em que aspetos é que a equipa tem de melhorar]:



«Todos os jogos são diferentes. Quando jogam de três em três dias, os jogadores não perdem ritmo e sabem o que fazer. Desta vez, muitos jogadores estiveram longe, regressaram dois dias antes do jogo e não houve muito tempo para treinar. As coisas não estiveram tão equilibradas como é normal. Não seria fácil a equipa apresentar-se a um nível alto. Jogámos o suficiente para ganhar e acho que merecemos a vitória.»