Dias após a derrota contundente com o Sp. Braga por 3-0 - a primeira da época em jogos oficiais - o Benfica defronta nesta sexta-feira o Portimonense.

Roger Schmidt acredita que a equipa apresentará uma versão diferente da do Minho e identificou o que falhou no último jogo.

«Estamos todos desapontados com a nossa performance em Braga na última semana porque não jogámos como queríamos e penso que com esse nível teremos dificuldades contra todas as equipas. Temos de voltar à nossa atitude padrão. Especialmente, jogar taticamente. Se não o fizermos, a performance individual dos jogadores é muito pior», afirmou na antevisão à partida da 15.ª jornada.

«Infelizmente, falhou muito [com o Sp. Braga]. Jogámos muito tempo a um nível muito elevado também porque jogámos bem taticamente e os jogadores estavam muito focados no que tinham de fazer no campo. Temos ideias claras sobre como nos queremos comportar com bola, sem bola e nos momentos de transição quando perdemos e ganhamos bolas. Mas é muito importante que todos os jogadores também tenham essas ideias na cabeça quando estão em campo. Se muitos jogadores não estão completamente focados, não jogamos taticamente. Os espaços são demasiado grandes, chegamos demasiado tarde e parece que não temos o controlo dos jogos», acrescentou.

Para Schmidt a ausência de vários jogadores dos trabalhos da equipa nas últimas semanas devido ao Mundial é outra das justificações para a falta de entrosamento visível há dias. «Com o Sp. Braga houve muitos jogadores que voltaram do Mundial e que jogaram. Esse onze foi igual ao que utilizámos com a Juventus em Turim. E, se compararmos esses dois jogos, vemos imensas diferenças. (…) Alguns jogadores estiveram fora da equipa algumas semanas e isso viu-se na equipa. É nossa missão lembrarmo-nos do que é importante e temos de voltar a atingir o nosso nível. (...) Amanhã [sexta-feira] é a próxima oportunidade para fazer melhor do que na semana passada. E vamos fazer melhor, de certeza, e teremos oportunidades para ganhar o jogo», referiu ainda o técnico das águias, que disse ter ficado pela forma com a equipa respondeu durante a semana nos treinos.

«Os jogadores mostraram uma reação muito boa nos treinos. O nível nos treinos foi muito bom. Estamos ansiosos por jogar no nosso estádio. Será a primeira vez em algumas semanas. Queremos proporcionar aos adeptos um bom jogo e lutar pelos três pontos.»

Sobre o Portimonense, Schmidt perspetivou dificuldades perante uma equipa que disse ser consistente defensivamente e não só. «Vai ser um jogo difícil. O Portimonense é uma boa equipa, muito física. Joga com intensidade e mete muitos jogadores atrás da bola e não é fácil criar oportunidades contra eles. Precisamos de estar ao mais alto nível», avisou.