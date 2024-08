Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash da Sport tv, após o empate com o Moreirense (1-1).

«Claro que estou desiludido, porque dominamos a partida, estivemos bem. No arranque da segunda parte aumentamos a pressão e criamos oportunidades suficientes para inaugurar o marcador. Não percebo por que motivo temos tantos problemas em marcar. Muitos cruzamentos, mas nos últimos metros, no último momento, desperdiçamos as oportunidades. E no futebol sabemos que, assim, ficamos expostos ao eventual golo do adversário.»

«Tivemos algumas oportunidades muito boas. A equipa também esteve bem na defesa. Jogar neste estádio é sempre difícil. Estas partidas são sempre complicadas, tal como em Famalicão.»

«Claro que tenho energia para continuar. Temos energia e qualidade para seguir em frente. Quando empatamos ou perdemos, a questão é sempre a mesma. Claro que fico mais feliz quando ganhamos, sobretudo antes das pausas para as seleções.»