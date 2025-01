Em conversa no podcast «Spielmacher» da Sky Sport, Roger Schmidt falou da passagem pelo campeonato português, como treinador dos encarnados, recordando os desafios que teve em mãos.

«O Benfica queria jogar de forma diferente. O estilo foi fantástico para jogadores que não tinham vencido nada nos cinco anos anteriores, e que a ideia era vender, mas não tinham mercado», começou por dizer o antigo treinador das águias.

No arranque da temporada de estreia do técnico em Portugal, o Benfica vencia e praticava um futebol convincente, chegando às 13 vitórias consecutivas.

«De repente os jogadores estavam a tocar o céu. Marcavam golos, jogavam muito bem. A nova abordagem fez bem e começámos a ganhar. Também na Liga dos Campeões. Ganhámos autoconfiança e fomos capazes de ir a jogo sempre com muita convicção», afirmou Schmidt.

Contudo, a primeira derrota chegou diante do Braga (3-0), a 30 de dezembro de 2022, levando Schmidt a desculpar-se com a presença prolongada dos jogadores, Nico Otamendi e Enzo Fernandes, no Mundial do Qatar, que viriam a vencer pela seleção argentina.

«Perdemos pela primeira vez antes da passagem de ano. Tivemos o Mundial do Qatar e o Nico Otamendi e o Enzo Fernández regressaram. Teria sido melhor que os tivéssemos deixado na Argentina mais 15 dias. De qualquer forma, voltaram, era difícil jogar em Braga. Faltou fôlego e não conseguimos manter o nível que tínhamos até aí», confessou.

Apesar disso, a época correu de feição ao Benfica, que conquistou o 38.º campeonato. Roger Schmidt não ficou indiferente ao momento e falou sobre a festa de campeão no Marquês de Pombal.

«O Benfica é muito especial, especialmente se fores campeão. Graças a Deus conseguimos. Existe uma grande rotunda, o Marquês de Pombal, onde os adeptos e a equipa reúnem-se e é verdadeiramente incrível. A dimensão, a quantidade de pessoas, a alegria e o entusiasmo… Isso também foi extraordinário.»

Roger Schmidt deixou o clube encarnado a 31 de agosto após empate dos encarnados em Moreira de Cónegos com o Moreirense.

Ao serviço das águias, o treinador alemão fez 115 jogos e arrecadou dois títulos, um campeonato nacional (2022/23) e uma Supertaça (2023/24).