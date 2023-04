Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois da vitória sobre o Estoril (1-0), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

- A minha opinião sobre o jogo é que fizemos um jogo muito bom, merecemos ganhar, mas podíamos ter ornado o jogo mais fácil, marcando mais golos. Penso que tivemos muitas oportunidades, mas como não marcámos um segundo golo, tivemos de continuar muito concentrados, disciplinados e focados no jogo. Por outro lado, não demos uma oportunidade ao adversário, foi por isso que ganhámos 1-0. Estou muito satisfeito com a atitude dos jogadores, penso que mostraram um bom jogo, apresentaram bom futebol. Voltámos a vencer, acho que é um pouco uma mudança do momento. Já na semana passada, em Milão, acho que a equipa fez um bom jogo, mas a vitória de hoje foi muito importante para recuperarmos a confiança para lutarmos pelo campeonato.

Importância desta vitória depois de quatro jogos sem vencer?

- Superimportante, nunca escondemos a nossa ambição de sermos campeões esta época, faltavam seis jogos e ganhar hoje era crucial para nós. Não era só ganhar, era ganhar de uma boa forma e foi isso que a equipa fez. Se queremos ser campeões, temos de ganhar estes jogos. Estamos muito felizes, estamos aliviados, especialmente eu, como treinador, pela forma como os jogadores atuaram hoje. Mais do que a vitória, destaco a atitude, acho que foi um bom jogo.

Que análise é que faz a arbitragem?

- Há sempre uma interrogação quanto ao estilo do árbitro, ele precisa de estabelecer critérios. Penso que os teve, mas na minha opinião, prefiro um jogo com mais contatos. Na minha opinião, não se pode apitar sempre que há contato. Se apitarmos sempre que há contato, se marcarmos falta sempre que um jogador cair… Nós jogamos de forma intensa, gostamos de jogar assim, de ganhar bolas, mas isso não é possível sem contato. O árbitro manteve o critério até ao fim, mas eu prefiro um jogo mais físico, mas é ele que decide, temos de respeitar e temos de nos ajustar o nosso estilo a atacar e a defender.

Porque o Benfica nunca joga com dois avançados?

- São as minhas opções. Podemos jogar como quisermos, a única obrigação é ganhar jogos. Temos de ganhar jogos. O que temos feito, com o nosso estilo, é o ideal para o Rafa Silva que joga como segundo avançado. Tiramos muito proveito com esta tática. Penso que é a posição perfeita para o Rafa, pode jogar entrelinhas, com a sua qualidade pode acelerar o jogo, pode combinar com os extremos. Vejo muitas vantagens. Claro que também podíamos jogar com dois avançados, mas neste momento não é a nossa opção. Quando precisamos de marcar, já o fizemos algumas vezes. Quando defrontamos uma equipa com dez jogadores na área e temos de marcar um golo, já jogámos assim. Mas o nosso estilo não é esse.

Benfica está a acusar a pressão para ser campeão?

- Todas as equipas estão pressionadas. Mas eu gosto desta pressão porque estamos com quatro pontos de vantagem. A nossa situação é a melhor. Todas as equipas têm pressão, é normal, faltam só cinco jogos para o final da época. É também um exercício mental, não é só futebol, também é preciso não perder a calma nos momentos difíceis, manter a concentração e disciplina. É isso que temos de fazer, além de mostrar qualidade no campo. Mas temos pressão, todas as equipas têm pressão.