Roger Schmidt volta a ficar em silêncio na véspera de um jogo da Liga, segundo apurou o Maisfutebol, tal como aconteceu há uma semana, antes do jogo com o Vizela, em que o Benfica também jogou poucos dias depois do primeiro embate com os franceses.

O clube decidiu manter a mesma política da semana passada, considerando que não se justifica uma nova conferência de imprensa este sábado, depois do treinador alemão já ter falado aos jornalistas na noite de quinta-feira, logo após o segundo jogo com o Toulouse que acabou de confirmar a qualificação do clube da Luz para os oitavos de final da Liga Europa.

Numa altura em que o Benfica já prepara a receção ao Portimonense, marcada para domingo, o treinador alemão só voltará a falar aos jornalistas depois do jogo com os algarvios que está marcado para as 18h00.