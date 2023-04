Durante a conferência de imprensa de antevisão do Desp. Chaves-Benfica, Roger Schmidt foi questionado sobre a escassez de alterações na equipa encarnada. Quer no onze, quer nas substituições operadas durante os encontros.

«Eu tenho de tomar decisões durante o jogo. Na terça-feira, os jogadores ainda estavam frescos, ainda conseguiam criar oportunidades, foi por isso que não mudei muito. Os jogadores que estão de fora também têm estado bem, vejo por exemplo o Morato e o Gilberto, que não têm jogado tanto ultimamente e jogaram muito bem», frisou o treinador.

O técnico do Benfica fez apenas uma mudança no decorrer do Inter-Benfica e voltou a explicar porquê: «Confio em todos os jogadores, mas durante os jogos tenho de tomar decisões, dependendo do que precisamos. Naquele caso, precisávamos de golos e eu confiei nos jogadores que estavam no relvado, foi por isso que fiz apenas uma substituição, com a entrada do David Neres»