Concluído o período de empréstimo, durante o qual ajudou o WBA a subir à Premier League, Krovinovic desconhece onde irá jogar na próxima temporada. O croata ainda tem contrato com o Benfica e tem esperança de ficar na Luz na nova época.



«O campeonato acabou de terminar e ainda não começámos as negociações. A situação no Benfica mudou um pouco, o técnico Bruno Lage saiu e ele não contava comigo. Se ele tivesse permanecido no clube, certamente que eu estaria mais perto de ficar em Inglaterra. Não há qualquer cláusula no meu contrato de empréstimo de forma a que o WBA me possa contratar. Por isso, nem tudo está sob o meu controlo se o novo treinador Jesus quiser que fique», referiu, em entrevista ao jornal croata «Vecernji».



Contratado ao Rio Ave em 2017, o médio de 24 anos está contratualmente ligado aos encarnados até 2022.