Após um período de menor fulgor, Haris Seferovic reencontrou a sua melhor versão com a camisola do Benfica e leva seis golos nos últimos cinco jogos. Ora, o suíço falou sobre a época dos encarnados e refletiu sobre o atraso pontual para o líder Sporting, lembrando os vários casos de infeção com o novo coronavírus que houve no plantel.



«O Sporting teve uma série de bons resultados e foi capaz de ganhar vários jogos nos minutos finais. Pagámos um preço muito alto com os vários casos de jogadores infetados com Covid-19. Acreditem, o vírus enfraquece-nos», começou por dizer, em entrevista à Keystone-ats.



O avançado foi um dos que teve Covid-19 e explicou as dificuldades que sentiu em voltar a treinar após a doença.



«Quando comecei a treinar, senti falta de ar a correr. Tive dificuldades em fazer sprints. Janeiro foi um mês bastante duro. Perdi massa muscular e demorei a recuperar a melhor forma», admitiu.



Após ter começado no banco sob o comando de Jorge Jesus, o internacional helvético acabou por ganhar um lugar na equipa titular. Questionado acerca do técnico, o atacante teceu-lhe rasgados elogios.



«Jesus é um grande treinador. O seu currículo fala por si. Ele vive para o futebol. Trabalhei com ele nos últimos oito meses e ensinou-me muito. Pode ser da velha escola, mas entende na perfeição o futebol moderno. Ele é muito direto, mas isso não me incomoda», referiu.



Sem fugir a nenhum tema, Seferovic abordou os rumores que o colocavam fora da Luz no arranque da época e frisou que o Jesus sempre mostrou que contava com ele.



«Os rumores não me interessam. Admito que não estava no meu melhor no início da época e não escondi a frustração. No entanto, estou bem neste momento. O trabalho duro compensou. Estou em forma, os meus movimentos são naturais e sinto-me confiante. Quando as várias contratações foram anunciadas, questionei-me, mas rapidamente percebi que o treinador queria que ficasse. A partir daí só tinha um pensamento em mente: ganhar o meu lugar na equipa. Sei o que posso acrescentar à equipa e hoje os números falam por mim», concluiu.



Por último, o jogador de 29 anos explicou quais são os objetivos do Benfica até final da época. «O nosso objetivo é chegar ao segundo lugar. Estamos a três pontos do FC Porto. Um clube como o Benfica tem de entrar diretamente na Liga dos Campeões todos os anos. Temos também a final da Taça de Portugal contra o Sp. Braga em maio», apontou.



Com 14 golos anotados na Liga, apenas menos um que Pedro Gonçalves, Seferovic faz parte dos convocados de Petkovic para os jogos da Suíça a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.