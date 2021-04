O empate do FC Porto com o Moreirense permitiu ao Benfica encurtar de seis para quatro os pontos de desvantagem em relação ao atual segundo classificado.

Os encarnados precisam ainda de dois tropeções dos azuis e brancos nas cinco jornadas que faltam para ultrapassarem o rival e Jorge Jesus confia que isso vai acontecer, mas frisou que não há margem para mais deslizes.

«Claro que acreditamos e ainda temos um jogo de luta direta com o FC Porto. Acreditamos que temos todas as possibilidades. Mas faltam cinco jogos e já não temos créditos. Mas, neste momento, acreditamos que essa possibilidade se mantém e passa pelo jogo com o Tondela também. Só os três pontos nos interessam», reiterou o treinador do Benfica.

O clássico com o FC Porto joga-se quinta-feira, 6 de maio, a partir das 18h30 no Estádio da Luz.