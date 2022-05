Petar Musa, avançado croata do Boavista, é apontado como reforço do Benfica para a próxima temporada. O clube da Luz ainda não se pronunciou sobre esta possível contratação, mas o selecionador croata, Zlatko Dalic, já anunciou que o jogador está a caminho de «um grande clube».

O avançado de 24 anos chegou ao Boavista a meio da época por empréstimo dos checos do Slavia de Praga, mas impôs-se rapidamente no Bessa, com doze golos marcados em 31 jogos que lhe valeram, inclusive, a primeira chamada à seleção da Croácia.

Foi a propósito desta estreia que Dalic falou sobre o reforço do Benfica para a próxima temporada. «Marcou onze, doze golos esta temporada e vai ser transferido para um grande clube. É um avançado clássico e vai ser uma boa oportunidade para o observarmos. Ele merece uma oportunidade e tudo vai depender dele próprio. Queremos vê-lo aqui connosco. Ele esteve bem no clube, mas a seleção é uma situação diferente», destacou o selecionador croata em conferência ed imprensa.

O Maisfutebol já tinha adiantado, a 6 de maio, as bases do entendimento para a transferência de Musa do Boavista para o Benfica.