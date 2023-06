O selecionador da Hungria, Marco Rossi, revelou que Milos Kerkez está a caminho do Benfica, no decorrer de uma entrevista ao Calciomercato em que falava dos valores emergentes na Hungria.

O selecionador dos magiares, que foi assistir à final da Liga Europa, em Budapeste, entre a Roma e o Sevilha, falou sobre o crescimento do futebol húngaro e, quando lhe pediram nomes de jovens que pudessem reforçar os clubes da Série A italiana, o primeiro referido por Rossi foi precisamente o lateral esquerdo que tem vindo a ser associado ao Benfica.

«Alguns jogadores nascidos depois de 2000 estão a começar a aparecer agora na seleção A. Se tiver de mencionar alguns, diria acima de todos o Milos Kerkez, que está a caminho do Benfica. Posso também apontar Andras Nemeth, do Hamburgo, e Krisztian Lisztes do Ferencvaros», atirou o treinador italiano de 68 anos.