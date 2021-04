Jorge Jesus não quis entrar no campo das hipóteses, mas aceitou fazer o exercício: sem os muitos casos de covid-19, o Benfica, atual terceiro classificado da Liga a dez pontos do líder Sporting, estaria a lutar pelo título?

«Creio, não! Tenho a certeza. Não tenho dúvida nenhuma de que estávamos a discutir o título. Mas isso é se não tivesse acontecido e no futebol não há muitos 'ses'. Neste momento, o Sporting tem vantagem pontual para os dois rivais e o resultado que tivemos em casa com o Gil Vicente tirou-nos alguma esperança de poder chegar o mais perto possível, principalmente, do primeiro lugar. Voltando à pergunta, não tenho dúvidas nenhuma sobre o porquê de o Benfica ter perdido estes pontos todos», afirmou o treinador das águias na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste domingo com o Santa Clara, equipa que mereceu elogios de Jesus.

«Vamos encontrar um dos melhores adversários deste campeonato. Está a fazer um campeonato excelente e ainda a disputar uma possibilidade de entrar nso primeiro cinco/seis lugares. É um adversário que já nos deu sinais de que não é fácil vencê-los. E deu sinais nos jogos contra o FC Porto e contra o Sporting, em que perdeu nos últimos cinco segundos. É uma equipa que joga bem, que tem uma boa ideia de jogo e que é bem trabalhada. Isso são indicadores de que vamos ter um jogo difícil, não tenho dúvidas nenhumas», perspetivou.