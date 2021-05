A última jornada da Liga vai marcar o regresso do público aos estádios, com os recintos a poderem ocupar até 10 por cento da lotação (apenas) com apoiantes da equipa da casa e que apresentem testes negativos à covid-19.

Jorge Jesus considerou haver condições para que essa medida fosse alargada para a final da Taça, na qual o Benfica vai defrontar o Sp. Braga em Coimbra a 23 de maio.

«Se gostava de ter adeptos na final da Taça? Claro que gostava de ter. [Mas] Não depende de mim, mas sim de quem manda. Mas penso que já há condições para isso acontecer. Se há, e bem, para a última jornada, numa final cinco dias depois devia permitir-se», afirmou.

«Na minha opinião, acho que uma final da Taça de Portugal, nem que fosse com 10 por cento dos espectadores, era acabar em beleza. Era muito interessante. Todos nós sentimos falta disso, do calor dos adeptos. E ainda mais quando se está num clube que tem a maioria dos adeptos para partilhar com eles as tristezas e as alegrias. Mas no futebol partilham-se só as alegrias, porque as tristezas são sempre para os mesmos», acrescentou, considerando que os estádios têm condições para que o público assista em segurança aos jogos.