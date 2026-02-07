«Uma história louca». É assim que Sidny Lopes Cabral descreve a carreira a despontar no Benfica. Aos 23 anos, o lateral nascido nos Países Baixos e internacional por Cabo Verde revelou os bastidores da transferência do Estrela da Amadora para o Benfica, a troco de 6 milhões de euros.

«O meu empresário estava em negociações com Sporting, Benfica e Sp. Braga. Assim que soube do interesse do Benfica disse que queria seguir por aí», começou por referir em entrevista à Voetbal International.

Pouco habituado aos holofotes e à pressão mediática, Cabral admite que tanta atenção provocou nervosismo nos primeiros dias.

«Normalmente sou bastante frio no primeiro contacto, mas quando estive ao lado de Rui Costa até fiquei nervoso. Nunca tinha visto tantas câmaras numa assinatura de contrato. No primeiro treino fiquei nervoso de novo. Saí do carro e colocaram uma câmara à minha frente. Seguiram-me o dia todo», recordou.

Em retrospetiva, o internacional por Cabo Verde garantiu não sonhar com esta ascensão.

«Se, no princípio da época, me questionassem sobre onde estaria em seis meses, nunca diria: “A jogar na Champions contra o Real Madrid”. A minha carreira é uma história louca. Tenho orgulho. Quando era suplente na quinta divisão da Alemanha não imaginava jogar no Benfica.»

«Mal posso esperar pelo Mundial», rematou.

Capaz de jogar com lateral ou ala nos dois corredores, Sidny Lopes Cabral regista duas assistências e um golo em seis jogos pelo Benfica. Antes, na primeira metade da época, conseguiu cinco golos e três assistências em 16 partidas pelo Estrela da Amadora. Formado pelo Twente, o defesa passou por Suécia e Alemanha antes de se afirmar em Portugal.