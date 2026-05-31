Sidny Lopes Cabral diz que desconhece o interesse dos turcos do Trabzonspor e diz que vai continuar no Benfica, onde chegou há menos de seis meses, contratado ao Estrela da Amadora no mercado de janeiro. O lateral falou depois da vitória de Cabo Verde sobre a Sérvia (3-0), no Estádio do Restelo, em jogo de preparação dos Tubarões Azuis para o Mundial 2026.

«Vou ficar no Benfica, não sei nada sobre isso. Trabalhar com José Mourinho foi ótimo, aprendi muito», destacou o defesa a propósito das notícias de mercado.

Sidny Cabral chegou ao Benfica em janeiro, mas ficou marcado pela troca de camisolas com Vinicius Junior, no segundo jogo com o Real Madrid, uma semana depois da polémica do jogador brasileiro com Prestianni no Estádio da Luz. «O que aconteceu não foi uma boa ideia da minha parte, mas depois disso trabalhei no duro, a fazer o meu melhor e a tentar recuperar a minha posição de volta na equipa. O futebol é assim, por vezes estamos no topo e noutras não se está a ir tão bem», comentou.

Quanto às expetativas de Cabo Verde para o Campeonato do Mundo que está prestes a começar, o lateral não esconde as ambições da seleção estreante nestas andanças. «Vamos fazer um ótimo Mundial, teremos muita força na nossa equipa. Sinto que é uma ótima oportunidade para mim, para mostrar as minhas qualidades ao mundo e para ver o quão longe eu cheguei, que estou pronto para os maiores palcos», destacou ainda.