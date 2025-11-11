O Sindicato de Jogadores saiu em defesa de António Silva, central do Benfica que foi alvo de uma participação da parte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) na sequência das declarações proferidas no final do polémico jogo com o Casa Pia.

O órgão representativo dos jogadores considera que a participação da APAF foi «precipitada» e defende que as declarações de António Silva foram «normais e sem qualquer teor susceptível de constituir uma infração disiciplinar».

As declarações de António Silva após o empate com o Casa Pia

«Lamenta-se que a nova direção da APAF tenha tomado esta posição contra um jogador, claramente precipitada, sendo que dos agentes desportivos que falaram sobre a arbitragem no último fim de semana foi, definitivamente, aquele que teve mais ponderação e bom senso», escreve o sindicato.

O Sindicato dos Jogadores revela ainda que já tinha apelado à APAF, em casos anteriores, para uma «maior cooperação institucional e diálogo, procurando dirimir conflitos entre árbitros e jogadores, sem o ambiente de provocação e guerrilha que resulta de queixas aos órgãos disciplinares».

O sindicato defende ainda que o «respeito pela arbitragem tem de ser um imperativo de todos os agentes desportivos», mas recusa atitudes, como «prova de força».

«O Sindicato dos Jogadores estará ao lado de António Silva e qualquer jogador nas mesmas circunstâncias, sempre numa atitude construtiva, em defesa do futebol português. Como estará sempre do lado dos árbitros, não aceitando linchamentos públicos nem atitudes que comprometem a sua integridade pessoal e profissional», escreve ainda o sindicato.