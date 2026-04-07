Benfica
Há 26 min
Sondagem: Mourinho deverá continuar no Benfica na próxima época?
Empate diante do Casa Pia trouxe futuro do treinador para cima da mesa
Empate diante do Casa Pia trouxe futuro do treinador para cima da mesa
O empate concedido pelo Benfica diante do Casa Pia (1-1) deixou a equipa da Luz ainda mais longe da luta pelo título e colocou em cima da mesa o futuro do treinador José Mourinho.
O treinador manifestou vontade em continuar no mesmo dia em que surgiram notícias que apontam em sentido contrário.
Qual deve ser o futuro de Mourinho no Benfica?
Deverá ter mais uma possibilidade e iniciar a próxima época com um plantel escolhido por ele.
Só terá condições para continuar caso consiga o segundo lugar e a qualificação para a Liga dos Campeões.
Tem de sair no final da época.
Escolha a sua opção na sondagem abaixo
José Mourinho deve continuar no Benfica na próxima época?
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