O empate concedido pelo Benfica diante do Casa Pia (1-1) deixou a equipa da Luz ainda mais longe da luta pelo título e colocou em cima da mesa o futuro do treinador José Mourinho.

O treinador manifestou vontade em continuar no mesmo dia em que surgiram notícias que apontam em sentido contrário.

Qual deve ser o futuro de Mourinho no Benfica?

Deverá ter mais uma possibilidade e iniciar a próxima época com um plantel escolhido por ele.

Só terá condições para continuar caso consiga o segundo lugar e a qualificação para a Liga dos Campeões.

Tem de sair no final da época.

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José Mourinho deve continuar no Benfica na próxima época?

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