José Mourinho tem contrato assinado com o Benfica até 2027 e Rui Costa recordou esse facto neste domingo. O técnico revelou até que tem uma proposta de renovação em mãos, prometendo analisá-la após o fim da temporada.

Porém, o interesse do Real Madrid tem sido persistentemente noticiado, tendo Mourinho admitido que o empresário Jorge Mendes o aconselhou a «esperar». Neste sentido, Marco Silva, em fim de contrato com o Fulham, tem sido apontado como alternativa ao técnico.

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