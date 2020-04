Yony González foi oficializado como reforço do Benfica em janeiro e volvido um mês regressou ao Brasil para jogar no Corinthians. Segundo empresário do extremo colombiano este poderia ter permanecido na Europa, visto que teve propostas de clubes italianos, turcos e espanhóis.



«O Yony González assinou em janeiro um contrato de quatro épocas e meia com o Benfica. Recebeu bastantes propostas de Espanha e Turquia, mas também uma de Itália, onde a SPAL oferecia um empréstimo com opção de compra. Decidimos voltar ao Brasil, um campeonato onde os jogadores são vistos mundialmente. O passe pertence ao Benfica e a operação que fizemos foi um empréstimo com opção de compra de 50 por cento. Se o Benfica entender, pode manter a outra metade do passe», disse Gianluca De Franco, em declarações ao Tuttomercato.



O internacional «cafetero» mudou-se para o Corinthians integrado no negócio de Pedrinho, que será reforço do Benfica a partir da próxima época.