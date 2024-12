*Por Simão Duarte



O Benfica aproveitou a derrota do Sporting com o Santa Clara, em Alvalade, para recuperar terreno na luta pelo título. Questionado acerca da «ajuda» dos leões aos encarnados, Bruno Lage respondeu que o que ajuda a sua equipa «é o trabalho diário».



«Não são eles que estão a ajudar o Benfica, acho que é o Benfica no trabalho diário que está a ajudar a eles próprios. Uma vez mais, mérito dos jogadores. Ainda ontem, já perdi um pouco os números, mas aproximadamente 60 treinos que nós, equipa técnica, temos com os jogadores. Cerca de 28, salvo erro, em que tivemos o grupo todo e desses, para trabalhar coisas que nós sentimos que são determinantes para a nossa forma de jogar, apenas nove treinos», começou por dizer, na sala de imprensa do estádio Municipal de Arouca após a vitória do Benfica por 2-0.

«Quando olhamos para o jogo, ainda sentimos que há algumas coisas que têm que melhorar e isso vem a acontecer com maior número de treinos. É para isso que nós olhamos, eventualmente ter mais um ou dois treinos esta semana para aprimorar determinados momentos do jogo em que podemos ser melhores e isso é que vai ajudar, ver a equipa do Benfica a crescer, ver os jogadores cada vez mais entrosados com as nossas ideias e com a dinâmica que queremos implementar», acrescentou.



O técnico do Benfica referiu ainda que nada do que ficou para trás faria sentido se a equipa não tivesse vencido

«O ponto determinante é a cada momento nós darmos uma boa resposta. Como disse ontem, nada faria sentido se hoje não tivéssemos a resposta e o mais importante hoje era vencer. Nós temos que nos preocupar é connosco e a maior motivação para nós é realmente o resultado e a exibição que fizemos com o Atlético de Madrid (5-1), com o Porto (4-1), para a Taça (7-0 contra o Estrela da Amadora), a remontada no Mónaco (2-3)», defendeu.



Lage reiterou ainda que se os encarnados vencerem todos os jogos serão campeão nacionais. «Isso é que é determinante para nós, porque desde a minha chegada, e quando olhamos para a distância pontual, nós sentíamos e sabíamos que, se vencêssemos todos os jogos, nós seríamos campeões. Neste objetivo, até final do ano e olhando o calendário, nós podíamos ambicionar, porque há o jogo do confronto direto, de reduzir distâncias para o primeiro lugar, que entretanto já aconteceu», concluiu.