O futuro de João Mário continua num impasse.

Depois da viagem de Rui Costa e Rui Pedro Braz a Milão, para reunir com o empresário Federico Pastorello e fechar a proposta a apresentar ao Inter Milão, o clube italiano ficou obrigado a comunicar por escrito os detalhes da proposta apresentada ao Sporting.

Ora essa comunicação oficial e por escrito ainda não aconteceu, confirmou o Maisfutebol. O que houve até agora foi um contacto informal, a informar da existência da proposta do Benfica.

A intenção deste contacto informal junto da direção leonina passava por perceber a reação do Sporting e esta não podia ser mais clara: a SAD de Alvalade não cobre a proposta encarnada mas também não abdica de João Mário. Ou seja, mantém interesse no jogador, nos moldes já transmitidos ao Inter de Milão, que passam por três milhões imediatos mais dois por objetivos.

Ou seja, o Sporting insiste que se João Mário for para o Benfica, o Inter Milão tem de pagar 30 milhões à SAD leonina.

Ora por isso, nesta altura a transferência está num impasse, esperando-se para saber se o Inter Milão vai fazer a comunicação por escrito e oficial junto do Sporting ou não da proposta do Benfica que, tal como o clube italiano deseja, está disponível para pagar os 7,5 milhões de euros pelo passe do jogador.

João Mário já tem um princípio de acordo com o Benfica, mas continua à espera que o Inter Milão esteja seguro de que pode dar este passo.