Privado de Morita, Ruben Amorim revelou que Pedro Gonçalves e Manuel Ugarte vão ser titulares no meio-campo do Sporting contra o Benfica. Essa revelação feita pelo técnico leonino vai alterar a estratégia dos encarnados? Responde Schmidt.



«Não muda nada. O Sporting tem jogadores de qualidade em todas as posições. Jogam com cinco atrás, três jogadores no ataque e dois médios. Temos jogado mais contra este tipo de organizações na Liga dos Campeões. Sabemos jogar contra equipas que se posicionam assim. Não estamos tão concentrados nisso. Vamos ajustar um comportamento tático, um ou outro pormenor, mas 90 por cento [da estratégia] passa por estarmos focados no nosso plano, no que vamos fazer com bola, sem bola e em transição. Estamos concentrados no nosso jogo, respeitando sempre o adversário e a qualidade individual dos seus jogadores», referiu, em conferência de imprensa.



De seguida, o alemão deixou elogios aos árbitros portugueses depois de uma questão acerca do tema. «Dos árbitros espero o que espero sempre, que consigam gerir bem o jogo. Já falámos disto no início da temporada. Na minha opinião, os árbitros em Portugal estão a fazer um bom trabalho, estou surpreendido com a qualidade e confio neles.»



Roger Schmidt vai disputar, este domingo, o primeiro dérbi de Lisboa. Ainda assim, o técnico assumiu ter consciência da «importância destes jogos para os adeptos».



«É a primeira vez que jogo este dérbi, mas há dérbis em todo o lado. Cada campeonato tem os seus dérbis. Compreendo a importância destes jogos para os adeptos, sei que temos de dar tudo, mas também não temos de fazer nada de especial. Temos de estar no nosso melhor e jogar, é o que tentamos fazer sempre, seja na Champions, num dérbi ou noutro jogo qualquer. A chave para o jogo é sermos disciplinados, confiantes, estarmos concentrados e saber que podemos vencer qualquer equipa em casa», concluiu.