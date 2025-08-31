À chegada ao Benfica, Heorhiy Sudakov colocou a fasquia alta, definindo como metas para esta temporada «ganhar o campeonato, a Taça de Portugal e seguir em frente na Liga dos Campeões, com a qualificação para a próxima fase».

O internacional ucraniano confessou ter conversado com Anatoliy Trubin «todos os dias» antes da mudança para a Luz, tendo o compatriota o colocado a par «do clube e da Liga, que é um campeonato muito bom».

«Estou muito feliz por estar aqui. Quero crescer todos os dias, com esta equipa, com este clube e com este treinador. Também quero dizer que os adeptos são incríveis, senti isso nos últimos dias no meu Instagram e no Twitter (X). Tem sido inacreditável. Muito obrigado, gostei muito», acrescentou o jogador, que se diz capaz de «jogar em todas as posições do ataque e também no meio-campo, na minha posição, como número 10».

«Também posso jogar como um 8 ou como um 6. No Shakhtar, joguei a extremo-esquerdo, a extremo-direito. Para mim, não é muito importante onde possa jogar, quero é mostrar-me no relvado», detalhou.

Sudakov foi oficializado, este sábado, como reforço do Benfica, num negócio que vai atingir, no final da época, os 27 milhões de euros. O criativo, de 22 anos, vai vestir a camisola 10 das Águias.