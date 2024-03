Os adeptos que estiveram esta noite no Estádio da Luz foram surpreendidos quando, sem qualquer aviso, o árbitro dirigiu-se a um microfone para explicar uma decisão que tinha acabado de tomar. Nunca tinha acontecido no Estádio da Luz.

Foi já na segunda parte, já depois do 3-1, por volta dos 65 minutos de jogo, depois de um lance polémico na área do Estoril. Aursnes tinha servido Marcos Leonardo que, no momento do remate, foi atingido na bota por Mangala. Alertado pelo vídeoárbitro, Manuel Oliveira foi ver as imagens e foi, logo a seguir, que surpreendeu toda a gente.

Fez-se um silêncio profundo na Luz para ouvir a decisão do árbitro. «Não há penálti. O jogador número 22 [Mangala] não comete infração», referiu Manuel Oliveira antes de ser brindado com um enorme coro de assobios.

Os adeptos calaram-se para ouvir o árbitro, mas depois não gostaram do veredicto.