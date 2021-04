Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Santa Clara no Estádio da Luz para a Liga. O técnico justificou a ausência de Taarabt das opções:

«Estamos numa altura em que os muçulmanos estão no Ramadão e esse é o caso dele. Estes jogadores, quando jogam a um nível competitivo, têm dificuldades. Andámos com pinças nestas duas semanas. Ele tem jogado e por muito que o defendesse durante a semana, não o pondo a treinar – porque ele não está em condições físicas para treinar – na véspera do jogo, num treino de pouca intensidade, ele sentiu uma dor muscular e ficou de fora. E penso que não vai ficar de fora só neste jogo. É um jogador que estava num período muito bom. Tem uma forma de jogar que leva a equipa para a frente e faz-nos muita falta.»