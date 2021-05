Após dois anos afastado da equipa principal do Benfica, Adel Taarabt foi recuperado por Bruno Lage e não mais saiu da primeira equipa. O internacional marroquino admitiu que aprendeu com os erros que cometeu no passado.



«Penso que aprendei com os erros que cometi e comecei a fazer as coisas bem feitas. O clube ajudou-me imenso e senti a pressão de jogar e de focar-me no meu jogo. Gosto muito de jogar no clube», confessou, em entrevista ao portal «Goal».



O médio de 31 anos deixou ainda elogios a Jorge Jesus. «Ele tem a experiência no Al Hilal e sabe tudo sobre os jogadores árabes. Quando chegou disse-me que tinha treinado na Arábia Saudita e que se tinha adaptado à mentalidade dos jogadores árabes. Agora eu estou em Portugal e sou eu quem se tem de adaptar. É um treinador muito bom, foi natural», disse.



Taarabt recordou ainda a transferência falhada para o PSG quando representava o Queens Park Rangers.



«Estava tudo fechado. Falei com Nasser [Al-Khelaifi] e ele pediu-me para esperar porque o Leonardo estava prestes a chegar do Inter. Acabou por não acontecer por um desacordo nas verbas. Já estava em Paris à espera», lembrou.