Adel Taarabt falou à Sky Italia e recordou os seis meses passados no Milan, para dizer que foram os mais marcantes da carreira dele. Depois disso, na época passada, o marroquino teve a hipótese de regressar a Itália para representar o Verona, mas nessa altura preferiu ficar no Benfica.

«Nos seis meses que joguei no Milan acho que estive bem e tive pena de não poder continuar. A chegada ao Milan é a primeira coisa que me lembro, joguei num clube de topo e com grandes jogadores, como o Kaká», disse Taarabt, que na altura tinha contrato com o Queens Park Rangers.

«Quando voltei para a Inglaterra pensei que poderia regressar a Milão. O Seedorf queria-me, mas ele saiu, mudou de treinador e o Inzaghi teve outras ideias. Isso magoou-me e a verdade é que depois disso passei dois anos difíceis.»

Desde então, Taarabt só teve mais uma oportunidade de regressar ao Benfica. Aconteceu na época passada, quando Ivan Juric, que o tinha orientado no Génova, o convidou para ir jogar para o Verona. «Falei com ele, mas disse-lhe que preferia ficar aqui. Temos uma excelente relação, ele é um apaixonado. Este ano esteve muito bem, estou muito feliz por ele», referiu.