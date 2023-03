Adel Taarabt, atualmente no Al-Nasr, nos Emirados Árabes Unidos, não poupou elogios ao Benfica, numa entrevista a Maria Arreghini, publicada no canal de Youtube Mary’s Place. O internacional marroquino falou da sua carreira, clube a clube, e diz que o clube da Luz é «de outro nível», sem comparação com o Tottenham e Milan, outros emblemas que também representou.

«As pessoas perguntam-me muito isso, mas o Benfica está noutro nível. As condições de treino, o centro de estágios, o próprio estádio. O Benfica é uma religião em Portugal. Portugal tem onze milhões e sete milhões são adeptos do Benfica. As pessoas pensam no Tottenham e no Milan, mas o Benfica é muito maior», atirou.

Uma grandeza que colocou dificuldades ao próprio Taarabt, como o próprio admite. «Os primeiros tempos no Benfica foram difíceis porque cheguei com uma mentalidade da Premier League e em Portugal não se pode fazer nada. Se sais à noite, toda a gente sabes que és um jogador do Benfica», recordou.

De facto, Taarabt, no primeiro ano do Benfica, acabou por ser emprestado ao Génova e só se afirmou definitivamente na Luz a partir da temporada de 2019/20. Estava habituado à vida de um jogador da Premier League. Fazes o teu trabalho no campo, depois segues a tua vida pessoal tranquilamente. Mas em Lisboa, com o Benfica, não é assim. Se te vêem às 23h00 num restaurante, dizem-te logo, “amanhã tens treino, o que fazes aqui num restaurante?”. O primeiro ano foi muito difícil, foi por isso que fui para o Génova, mas depois mudámos de treinador e acabei por ficar sete anos no clube», recordou ainda.