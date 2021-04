A Liga está a estudar a possibilidade de reduzir o número de clubes na I Liga para 16 em 2022/23, bem como reduzir o número de jogos da Taça de Portugal, com apenas um jogo na meia-final. Jorge Jesus considera que essas mudanças podem ser positivas para os clubes que têm competições europeias, mas também diz que há o risco de faltar competição a quem não tem Europa.

«Há duas questões com objetivos diferentes. As equipas que lutam pelas competições europeias face à calendarização das competições de Portugal, ficam com mais jogos e têm menos dias para recuperar. Mas também há os que não vão à Europa e se houver menos jogos, ficam com menos competição», referiu.

Mas para os grandes, o treinador não tem dúvidas: menos jogos é positivo. «Para os grandes isso é o ideal, mas não por tirares um jogo que vai ser mais positivo ou negativo. Agora que é muito melhor para as equipas que querem chegar à final jogar só um jogo na meia-final, não tenho dúvida», comentou ainda.