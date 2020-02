Luís Filipe Vieira garantiu este sábado, no discurso de entrega dos Emblemas Dedicação - que distinguem os associados que completam 25, 50 ou 75 anos de filiação -, que o clube está unido. Pelo caminho disse que há um foco completo em ganhar os treze jogos que faltam para o final da época, somando mais dois títulos à carteira: o título de campeão e a Taça de Portugal.

«Entrámos agora na fase decisiva de qualquer época. Este ano ganhámos a Supertaça, passámos para a final da Taça de Portugal e lideramos o campeonato. Vimos de um ciclo de vitórias com pouco paralelo, ganhando cinco dos últimos seis Campeonatos. É certo que esta semana sofremos um revés com a eliminação das competições europeias», começou a dizer.

«Mas neste clube – como sempre defendemos – não entramos em euforias em momentos de vitória, nem em depressões perante resultados menos positivos. Fazemos é uma reflexão exigente e análise rigorosa, para rapidamente respondermos de forma positiva aos principais objetivos ao alcance no imediato, que importa conquistar.»

Ora por isso, Luís Filipe Vieira passou uma imagem de tranquilidade, para garantir que o clube está unido, contrariando dessa forma os boatos de que havia algum desconforto em relação a Bruno Lage: o treinador viu até lenços brancos no empate com o Shakhtar. Para o presidente encarnado, não há discussão possível nesta altura em torno da estabilidade do plantel.

«Neste momento todo o nosso foco estará na conquista do Campeonato e da Taça de Portugal. Temos 13 finais pela frente, onde todo o apoio dos Benfiquistas será necessário. Foi sempre quando unidos e juntos que conseguimos ganhar. E é esse exemplo que, estou certo, continuaremos a dar. Voltando à nossa gloriosa história, com ambição, determinação e vontade; com o amor e paixão ao nosso clube que todos os dias nos motiva.»