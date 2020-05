Tiago Dantas foi um dos vários jogadores da formação do Benfica chamados por Bruno Lage para concluírem a temporada integrados na equipa principal do Benfica.

O médio de 19 anos, que já tinha feito parte da temporada às ordens do técnico das águias, até já se estreou pela equipa principal esta época (cumpriu cinco minutos em dezembro de 2019 diante do V. Setúbal para a Taça da Liga), e disse aguardar com paciência por uma nova oportunidade. «A estreia? foi um sentimento de muito orgulho para mim e para a minha família. Foi o concretizar de mais um sonho. (...) Não temos de apressar nada. Somos bons naquilo que fazemos, ou então não estávamos agora aqui a integrar os trabalhos da equipa principal. As coisas vão surgir com naturalidade. Se formos chamados a jogar, vamos coresponder de certeza», disse em declarações à BTV.

Dantas garantiu que Bruno Lage mantém a mesma conduta que tinha quando trabalhou com ele na equipa B e falou sobre o momento da equipa. «Estamos prontos para o recomeço do campeonato. A equipa está muito motivada e confiante para o que resta do campeonato. Isso é muito bom», apontou.

O jovem médio disse ainda sentir-se mais confortável a jogar no centro do terreno e identificou as referências que tem. «O jogador que sempre segui e idolatrei foi o Xavi. Tenho agora várias referências, como o Thiago Alcântara, o Modric e esse tipo de jogadores.»