O selecionador do Brasil, Tite, fez questão de deixar uma palavra de solidariedade para com Lucas Veríssimo, central do Benfica que estava convocado para a seleção, mas que acabou por ficar de fora na sequência da lesão que sofreu no derradeiro jogo com o Sp. Braga.

Na antevisão do jogo com a Colômbia, relativo à fase de qualificação sul-americana para o Mundial2022, Tite não esqueceu o central do Benfica que enfrenta um longo período de recuperação.

«Eu, Juninho (adjunto) e o doutor (Rodrigo Lasmar) queremos conversar com ele por vídeo, para nos solidarizar com ele. Do quanto é importante a saúde, qualquer que seja a atividade profissional, alto nível só se dá com saúde», começou por referir, desejando uma recuperação rápida ao central.

O selecionador procurou ainda tranquilizar Lucas Veríssimo, garantindo que vai ter a oportunidade de voltar a jogar pela canarinha. «E que ele vai ter a força suficiente para que tenha condição de retornar, retornar bem. Vai ter a oportunidade de regressar como tantos outros exemplos, como ele mesmo no Santos. Lembrar como ele chegou na seleção brasileira, a gente vai fazer», destacou ainda.

O selecionador brasileiro abordou ainda a chamada de Vinicius Junior, avançado do Real Madrid que foi convocado à última da hora para o lugar do lesionado Firmino. Tite revelou que teve uma conversa com Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, sobre a evolução do jovem avançado.

«Tendo paciência e compreensão do jovem, do tempo que ele possa ter para afirmação dentro da seleção, criar um ambiente recetivo para que ele possa ter esse desenvolvimento. Parece-me que ele passou um tempo de adaptação no Real bastante grande, e que foi dando aos poucos a ele essa maturidade que ele possa desenvolver e chegar no estágio que está. Também na seleção é assim, a gente tem que ter consciência da preparação do atleta. Nós também servimos para fomentar, consolidar, reafirmar, orientar, evoluir. É o nosso processo», comentou ainda.